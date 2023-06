Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Audi überschlägt sich, Fahrer verletzt

Hattingen (ots)

Am 17.03.2023 gegen 00:32 Uhr befuhr ein 26-jähriger Hattinger mit seinem Pkw Audi A4 die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Hattingen. In einer Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 26-jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da sich der Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss ergab, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21000,- Euro.

