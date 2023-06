Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 16.06.2023, gegen 16.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Martin-Luther-Straße/ August-Bebel-Straße in Hattingen zu einem Auffahrunfall. Eine 42-jährige Bochumerin und ihre 68-jährige polnische Beifahrerin beabsichtigten in ihrem Hyundai Tucson von der Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Hattingen Winz-Baak nach rechts in die August-Bebel-Straße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die Bochumerin auf der Abbiegespur erneut anhalten, um den durchgehenden Verkehr durchfahren zu lassen. Eine dahinter befindliche 35-jährige Wittenerin in ihrem VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der Bochumerin auf. Durch die Kollision wurde die Beifahrerin leichtverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

