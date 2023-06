POL-EN: Gevelsberg - Einbruchserie in Kleingartenanlage

Hattingen (ots) - Am 15.06.2023, gegen 01:45 Uhr, gerieten der Seat eines 63-jährigen aus Lauenbrück und der Ford eines 84-jährigen aus Greifswald in Brand. Beide Besitzer wurden in der Nacht zu Donnerstag durch einen lauten Knall wach, schauten aus ihren Wohnmobilfenstern und mussten den Brand ihrer Pkw feststellen. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz des Campingplatzes an der Ruhrbrücke in Hattingen abgestellt. ...

