Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Suche nach der vermissten 34-Jährigen dauert an (Folgemeldung) siehe Presseinfo des Führungs- und Lagedienstes vom 30. Juli 2022; 01:00h)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain

Trotz der Öffentlichkeitsfahndung und der intensiven Such- und kriminalpolizeilichen Maßnahmen gibt es noch keine Spur der vermissten 34 Jahre alten Samira Semic. Die Vermisste verließ am Donnerstag, 28. Juli, um 16 Uhr, ihre Wohnung in Kirchhain und kehrte bis heute nicht zurück. Sie meldete sich bislang weder bei Angehörigen noch bei der Polizei. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten und lieferten auch keine Anhaltspunkte, die ihr Verschwinden erklären. Insgesamt ließen sich die Umstände und Hintergründe nicht klären, sodass die Kriminalpolizei weiterhin in alle Richtungen ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet deshalb erneut um Mithilfe.

Die Vermisste ist 1,58 cm groß, hat eine unauffällige Statur und lange schwarze Haare. (siehe Bilder unter www.polizeipresse.de) Sie trug zuletzt vermutlich eine schwarze Jacke und weiße Nike-Turnschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln.

Wer hat die Vermisste seit Donnerstag, 28. Juli, 16 Uhr, gesehen? Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthalt von Frau Semic geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421 406 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell