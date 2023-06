Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Brand von zwei Pkw auf Campingplatzparkplatz

Hattingen (ots)

Am 15.06.2023, gegen 01:45 Uhr, gerieten der Seat eines 63-jährigen aus Lauenbrück und der Ford eines 84-jährigen aus Greifswald in Brand. Beide Besitzer wurden in der Nacht zu Donnerstag durch einen lauten Knall wach, schauten aus ihren Wohnmobilfenstern und mussten den Brand ihrer Pkw feststellen. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz des Campingplatzes an der Ruhrbrücke in Hattingen abgestellt.

Die Brandursache ist zum derzeitigen Zeitpunkt unklar. In der Vergangenheit ist es bereits zu einem Brand eines Pkw auf dem Parkplatz gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02336-9166-1234 melden.

