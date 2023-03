Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei warnt vor dubiosen und aufdringlichen Handwerkern

Zarrentin (ots)

Die Polizei warnt vor dubiosen und aufdringlichen Handwerkern, die am Montag in der Region Zarrentin festgestellt wurden. Drei Männer hatten sich unangekündigt auf einem Privatgrundstück eingefunden und ohne eindeutige Zustimmung bzw. ohne Auftragserteilung des Grundstücksbesitzers bereits mit der Erneuerung von Dachrinnen am Haus begonnen. Der Hausbesitzer informierte daraufhin die Polizei, die wenig später die Personalien der drei Handwerker aufnahm. Geprüft wird nun, ob die drei Männer überhaupt ein entsprechendes Gewerbe angemeldet haben. Angesichts des Vorfalls weist die Polizei erneut darauf hin, dass die augenscheinlich sehr günstig angebotenen Leistungen solcher "fliegenden Handwerker" oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach Fertigstellung der Arbeiten bzw. Reparaturen ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Schriftliche Rechnungen werden nach Abschluss der Arbeiten meist nicht ausgehändigt. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, derartige Angebote im Vorwege genauestens zu prüfen oder gar nicht darauf einzugehen.

