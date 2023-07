Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle

Düren (ots)

In der Nacht von Montag (03.07.2023) auf Dienstag (04.07.2023) brachen bislang Unbekannte in eine Tankstelle ein.

Gegen 02:45 Uhr hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße "An Gut Nazareth". Am Verkaufstresen öffneten sie Schränke und Schubladen und gelangten so in den Besitz von Tabakwaren. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

