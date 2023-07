Polizei Düren

POL-DN: Wohnmobil mit Bootsanhänger gestohlen

Langerwehe (ots)

Weil er damit in den Urlaub fahren wollte, stellte ein 56-jähriger Mann aus Langerwehe sein Wohnmobil in der Hüttenstraße ab. In der Nacht von Sonntag (02.07.2023) auf Montag (03.07.2023) entwendeten Unbekannte das Fahrzeug.

Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser das Wohnmobil des Herstellers Carthago, mit dem amtlichen Kennzeichen DN-NF10, am Samstag (01.07.2023) in der Hüttenstraße abgestellt. Zur Vorbereitung auf den Urlaub war das Fahrzeug schon beladen worden, unter anderem mit einem E-Roller (Kennzeichen DN-AB53). Außerdem war ein Bootstrailer (Kennzeichen DN-ZA57) mit einem Schlauchboot angehängt. Am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, befand sich das Reisemobil noch an seinem Abstellort, wenig später, gegen 01:00 Uhr, war es verschwunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

