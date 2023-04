Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruch in Kiosk

Püttlingen (ots)

Am 05.04.2023, um 01:26 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in Püttlingen einzubrechen. Die Täter begaben sich zur Eingangstür und versuchten diese mittels Hebelwerkzeug aufzubrechen. Während der Tatausführung fuhr ein Wachdienst an der Tatörtlichkeit vorbei. Daraufhin ließen die Täter von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten fußläufig. Anzumerken ist, dass es am 27.03.2023 bereits zu einem vollendeten Einbruch in den Kiosk kam.

