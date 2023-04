POL-VK: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Heusweiler-Obersalbach (ots) - Am Sonntag, den 02.04.2023, gegen 02:45 Uhr, konnte in der Straße "Zum Kallenborn" in 66265 Heusweiler-Obersalbach ein Fahrzeug kontrolliert werden, dessen Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Grund der Kontrolle war eine auffällige Fahrweise des PKW, indem er immer wieder in Schlangenlinien geführt wurde. Bei dem 18-jährigen Fahrer wurde schließlich eine ...

mehr