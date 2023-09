Polizei Münster

POL-MS: Gefährliches Überholmanöver auf der Sprakeler Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein Kradfahrer ist am späten Samstagabend (9.9., 23 Uhr) auf der Sprakeler Straße in Höhe der Straße Coermühle nur knapp einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto entgangen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei, dass die bislang unbekannte Person am Steuer des Pkw die Überholverbotsschilder in diesem Bereich missachtete und auf der Sprakeler Straße in Fahrtrichtung Münster mehrere Fahrzeuge passierte. Bei einem dieser Überholmanöver musste ein entgegenkommendes Krad in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern.

Die Polizei bittet den geschädigten Kradfahrer sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

