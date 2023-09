Polizei Münster

POL-MS: 16-Jährige rasen mit gestohlenem Fahrzeug - Flucht vor Polizei durch Münsters Süden

Münster (ots)

Am späten Sonntagabend (10.09., 22:47 Uhr) haben Polizeibeamte drei 16-Jährige mit einem gestohlenen Pkw nach einer Verfolgungsfahrt durch die Stadtteile Hiltrup und Wolbeck gestoppt.

Den Beamten fiel das Fahrzeug an der Kreuzung Marktallee Ecke Glasuritstraße auf, da es trotz Dunkelheit ohne Licht vor einer roten Ampel stand. Als es auf der Marktallee in Fahrtrichtung Osttor losfuhr, gaben die Beamten Anhaltezeichen. Diese ignorierte der Fahrer. Stattdessen flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h innerorts. Zudem missachtete er eine rote Ampel. Von der Wolbecker Straße versuchte der 16-jährige Fahrer schließlich in die Diepenbrockstraße abzubiegen, verunfallte dabei jedoch leicht. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten zunächst fußläufig. Zwei von ihnen konnten noch im Nahbereich gestellt werden. Den dritten Beifahrer trafen die Beamten nach Ermittlungen an seiner Wohnanschrift an. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

