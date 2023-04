Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung vor Kneipe

Soest (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 04:30 Uhr vor einer Kneipe am Petrikichhof zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein ursprünglich unbeteiligter 29-jähriger Mann aus Möhnesee kam plötzlich hinzu. Er trat einem 28-jährigen Soester von hinten in die Kniekehle und schubste diesen zeitgleich zu Boden. Der stark alkoholisierte Soester schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Nach Angaben von Zeugen verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde zunächst von einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Da er dort im weiteren Verlauf in der Notaufnahme randalierte, wurde er zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Soest zugeführt. (dh)

