Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Geldbörse gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Ein 50-jähriger Mann aus Grebenhain (Vogelsbergkreis) wurde gestern Abend (27.12.) gegen 19:23 Uhr Opfer von Taschendieben. ´ Der 50-Jährige begleitete zuvor seine Tochter zum Bahnsteig 7 im Bahnhof Fulda. Nachdem die Tochter in den FlixTrain 15 eingestiegen war, wurde der 50-Jährige kurz vor Abfahrt des Zuges von einer männlichen Person angerempelt. Die bislang unbekannte Person war in Begleitung einer Frau. Anschließend stiegen beide ebenfalls in den Zug und fuhren davon. Unmittelbar nach Abfahrt stellte der 50-jährige Mann das Fehlen der Geldbörse fest, die er zuvor in der rechten Jackentasche aufbewahrte. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten unter anderem auch 400 Euro Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf über 600 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell