POL-NOM: Trunkenheitsfahrt in Angerstein

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Taubenweg, Sonntag, 07.05.2023, 03:24 Uhr, Moringen (Gro) Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in Moringen eine Papiermüll- und eine Hausmülltonne in Brand. Die Tonnen standen nahe einer Fassade eines zur Zeit unbewohnten Mehrfamilienhauses. Durch den Brand wurde der Putz der Hauswand sowie ein Vordach ebenfalls beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle ...

