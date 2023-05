POL-NOM: Brand in Moringen

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Lange Straße, 05.05.2023, 15:40 Uhr, Hardegsen (Gro) Am Freitag, den 05.05.2023, befuhr ein 55-Jähriger aus dem Bereich Uslar die Lange Straße in Hardegsen mit einem Kleinkraftrad. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle ...

mehr