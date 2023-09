Polizei Hagen

POL-HA: Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh begrüßt 24 neue Kolleginnen und Kollegen

Am heutigen Freitag (01.09.2023) begrüßte Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh, in Begleitung einiger Führungskräfte der Polizei Hagen, insgesamt 23 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie eine Regierungsinspektorin. Ab sofort werden die 15 frisch gebackenen Kommissarinnen und Kommissare sowie die acht aus anderen Polizeibehörden nach Hagen versetzten Kolleginnen und Kollegen auf den Hagener Polizeiwachen, im Schwerpunktdienst sowie bei der Kriminalpolizei eingesetzt. Die Regierungsinspektorin wird in der Verwaltung arbeiten. "Es ist mir eine große Freude, die neuen, hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen hier bei der Polizei Hagen begrüßen zu dürfen. Ich wünsche allen einen guten Start in den jeweiligen Dienststellen und freue mich auf die Zusammenarbeit.", so Polizeipräsidentin Tomahogh nach der Begrüßung am Vormittag. (sen)

