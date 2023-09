Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Schlafzimmer - Täter klettert über Carport

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag, 31.08.2023, rief eine 79-Jährige die Polizei in die Straße Papenstück. Offenbar gelang Unbekannten in der vorangegangenen Nacht ein Einbruch. Die Hagenerin nächtigte in einem anderen Zimmer. Als sie morgens ihr Schlafzimmer aufsuchen wollte, war dies von innen verschlossen. Die Polizei bemerkte schnell, dass das Fester offenstand. Die Ermittler konstruieren den Tathergang: Der Einbrecher kletterte auf das Carport und gelangte so an das Doppelfester. Da eine Seite auf Kipp stand, konnte er den anderen Flügel durch einfaches Hindurchgreifen öffnen. Anschließend durchwühlte er die Möbel und entkam mit Schmuck und Uhren im Wert von über 1.000 Euro. Insbesondere zur dunklen Jahreszeit wird wieder deutlich, wie wichtig es ist, Ganoven keine Tatanreize zu bieten. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist für einen geübten Einbrecher wie ein geöffnetes Fenster. Für weitere Tipps zur Einbruchssicherung steht Ihnen das Kommissariat für Prävention zur Seite. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02331 986 1536 oder -1531. (hir)

