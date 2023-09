Polizei Hagen

POL-HA: 31-jähriger Mann greift Frau am Berliner Platz nach Streit wegen E-Zigarette an

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Streit wegen einer E-Zigarette schlug ein 31-jähriger Mann am Donnerstagabend (31.08.2023) einer 27-jährigen Frau am Hauptbahnhof mit der Faust in das Gesicht. Die 27-jährige stand, gegen 20.30 Uhr, gemeinsam mit einer 32-jährigen Frau am Bussteig auf dem Berliner Platz. Als diese eine E-Zigarette rauchte, sprach der 31-Jährige sie in aggressiver und unverständlicher Art und Weise an. Die 27-jährige Hagenerin ging dazwischen und wurde dabei von dem Mann durch einen Schlag in das Gesicht angegriffen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen alle Beteiligten an und leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

