Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Mann muss von Polizisten in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

Kurz nach Mitternacht nahmen Polizisten am Freitag (01.09.) einen Hagener in Gewahrsam. Der 41-Jährige war vor einer Kneipe in der Hochstraße mit einem Mann in einen Streit verwickelt. Zeugen gaben an, dass er einen Gast ohne Grund verbal anging. Auch nach Eintreffen der Polizei ließ er sich nicht beruhigen. Der 41-Jährige ging immer wieder auf den Gast zu und ignorierte die Anweisungen der Beamten. Als die Einsatzkräfte den Hagener zur Verhinderung bevorstehender Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam nahmen, schrie sich der Mann immer weiter in Rage und trat mit seinen Beinen um sich. Er gab an, dass ihm die Polizei nichts zu sagen habe und dass er der Stärkste sei. Auch im Polizeigewahrsam beruhigte er sich nicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte aufgrund der aggressiven Stimmung nicht durchgeführt werden. (arn)

