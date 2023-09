Polizei Hagen

POL-HA: 37-jähriger Fahrradfahrer stürzt in der Innenstadt und verletzt sich leicht

Hagen-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Donnerstagnachmittag (31.08.2023) in der Innenstadt und verletzte sich leicht. Der Hagener war, gegen 13.00 Uhr, mit seinem motorisierten Fahrrad auf der Bergstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Dort fuhr er hinter dem grauen Audi einer 43-jährigen Frau her. Diese bremste ihren PKW ab, weil sie in eine Parklücke einparken wollte. Der Radfahrer leitete eine starke Bremsung ein und verlor dabei die Kontrolle über das Pedelec. Ohne Kollision mit dem Audi der 43-Jährigen stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell