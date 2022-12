POL-GT: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch in Harsewinkel

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (12.12., 16.59 Uhr) kam es auf der Wiedenbrücker Straße zu einem Auffahrunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 43-jähriger Gütersloher mit einem Ford Focus in Richtung Gütersloh. Verkehrsbedingt hielt er vor einer Ampel in Höhe des Stadtrings an. Anschließend fuhr ein 23-jähriger Ford Fiesta Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück auf den haltenden Wagen vor ihm auf. ...

