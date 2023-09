Polizei Hagen

POL-HA: Hagener mit offenem Haftbefehl versucht vor Polizisten zu flüchten

Hagen-Mitte (ots)

Ein Hagener versuchte am Donnerstag (31.08.) vor der Polizei zu flüchten, als ihn die Beamten aufgrund eines offenen Haftbefehls festnehmen wollten. Die Einsatzkräfte trafen gegen 23 Uhr im Bereich der Elberfelder Straße in Höhe des Theaters auf den 25-Jährigen. Als die zivilen Polizisten des Einsatztrupps ihn ansprechen wollten, lief der polizeibekannte Mann plötzlich los und entzog sich dadurch der Personenkontrolle. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und gaben sich mehrfach durch lautes Rufen als Polizei zu erkennen. Der 25-Jährige ignorierte dies jedoch und rannte weiter, im weiteren Verlauf blieb er schließlich mit erhobenen Fäusten stehen und nahm eine drohende Körperhaltung ein. Als die Polizisten ihn fixierten, sperrte er sich. Nachdem er darüber informiert wurde, dass die Beamten ihn aufgrund eines offenen Haftbefehls wegen übler Nachrede aufsuchten, gab er an, den Geldbetrag nicht begleichen zu können. Er musste daraufhin festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der 25-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 0,4 Promille. Darüber hinaus gab er an, dass er Cannabis und Kokain konsumiert hatte. Ein Arzt überprüfte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes, der nun zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht wird. (arn)

