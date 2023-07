Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mehrere Mülltonnenbrände in Solingen - Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (25.07.2023 - 26.07.2023) kam es in Solingen zum Brand mehrerer Mülltonnen und Containern. Hinweisgeber meldeten im Zeitraum von 02:20 Uhr bis 03:50 Uhr die Brände an einer Schule an der Wupperstraße, in der Parkanlage Bärenloch und einer Grundschule an der Klauberger Straße. An den Örtlichkeiten brannten mehrere Mülltonnen unabhängig voneinander. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Brände vorsätzlich verursacht worden sein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell