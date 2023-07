Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerstverletzter Zweiradfahrer - Unfall am Lichtscheid

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (24.07.2023, 08:20 Uhr), kam es auf der Obere-Lichtenplatzer-Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger war mit seinem Motorroller in Richtung Lichtscheid unterwegs. In Höhe der Müngstener Straße geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Skoda eines 93-Jährigen zusammen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung kam der Zweiradfahrer ins Krankenhaus. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht für den Mann Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu Beeinträchtigungen für den Fahrzeugverkehr. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Ermittlungen befindet sich der 59-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell