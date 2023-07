Polizei Wuppertal

POL-W: W Vielzahl von unterschiedlichen Waffen sichergestellt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (19.07.2023, 16:15 Uhr) stellten Polizeibeamte bei einem Routineeinsatz eine Vielzahl von unterschiedlichen Waffen sicher. Die Beamten wurden wegen eines Nachbarschaftsstreits zu einem Wohnhaus an der Straße Am Sonnenbrunnen gerufen. Dort waren ein 36-Jähriger und ein 37-Jähriger verbal aneinandergeraten. Nach ersten Erkenntnissen kam es dabei zu einer verbalen Bedrohung durch den 37-Jährigen. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellten die Polizisten in der Wohnung des 37-Jährigen eine Vielzahl von Waffen, darunter auch Schusswaffen, fest. Für einen Teil der Waffen konnte der Mann eine Berechtigung als Sportschütze vorweisen. In der stark mit Unrat gefüllten Wohnung hielt sich auch ein siebenjähriges Kind auf, dass dem Jugendamt übergeben wurde. Die richterlich angeordneten Durchsuchungs- und Sicherstellungsmaßnahmen der Polizei dauern an und werden vom Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr unterstützt. Um die unterschiedlichsten Waffen einschätzen zu können, wurde ein Experte des LKA eingesetzt, unter anderem ein Gegenstand bei dem es sich augenscheinlich um eine Panzerfaust handeln könnte. Aufgrund der Fülle der Gegenstände werden die Maßnahmen voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Um die Hintergründe zu klären haben Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft wird ein Strafverfahren eingeleitet. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell