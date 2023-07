Polizei Wuppertal

POL-W: W Mofafahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (18.07.2023 um 21:00 Uhr) missachtete ein Mofafahrer auf der Berliner Straße die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete vor den Beamten. Zuvor fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, wie der Fahrzeugführer auf der Bachstraße in Richtung Berliner Straße zeitweise auf dem Hinterrad fuhr. Zudem war an dem Mofa kein Versicherungskennzeichen angebracht. Als die Polizisten dem Fahrer Anhaltesignale gaben, fuhr dieser von der Berliner Straße nach rechts über eine Fußgängerbrücke am Pfälzer Steg auf die Reichstraße. Um ebenfalls auf die Reichstraße zu gelangen, fuhr der Streifenwagen über die Brändströmstraße. Dort beobachteten die eingesetzten Kräfte, wie das Mofa wendete und die Reichstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Kurz bevor das Krad nach links in die Brändströmstraße abbog, kam es zu einer Kollision mit dem stehenden Streifenwagen. Trotz des Zusammenstoßes flüchtete der Mofafahrer weiterhin. Im weiteren Verlauf bog der Flüchtige von der Berliner Straße auf die Wichlinghauser Straße ab, um von dort aus auf die Straße Krühbusch zu gelangen. Als die Beamten wieder aufschließen konnten, fuhr der Flüchtige in Höhe der Einmündung zur Langobardenstraße auf den Gehweg und wendete. Anschließend führte die Fahrt des Mofas vermutlich über die Max-Planck-Straße und Breslauer Straße über die Wittener Straße zur Linderhauser Straße. Der Fahrer und das Mofa können wie folgt beschrieben werden: - männlich, schlanke Statur - schwarzes T-Shirt und schwarzer Motocrosshelm - rotes, altes Mofa - ein angebrachter Seitenspiegel links. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mofa und dem Fahrer machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

