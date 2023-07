Polizei Wuppertal

POL-W: W Einsatz in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Heute Mittag (18.07.2023, 12:30 Uhr) kam es in Ronsdorf zu einem Polizeieinsatz. Eine Hinweisgeberin informierte die Polizei über den psychischen Ausnahmezustand eines Angehörigen. Der 40-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Talsperrenstraße. Da eine Eigengefährdung des Mannes angenommen werden musste, wurden Spezialkräfte der Polizei eingesetzt. Gegen 15:20 Uhr konnten sie ihn unverletzt in seiner Wohnung sichern und eine weitere Gefährdung unterbinden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst einer Fachklinik für psychische Erkrankungen zugeführt. (sw)

