Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer schwer verletzt - Fußgänger flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (15.07.2023, 20:00 Uhr) erlitt ein Radfahrer eine schwere Verletzung, als er einem Fußgänger auswich. Der 57-Jährige war in Begleitung seiner Frau auf der Nordbahntrasse in Höhe Eskesberg in Richtung Elberfeld auf seinem Pedelec unterwegs. Als sich aus einer mehrköpfigen Gruppe von Fußgängern eine Person unvermittelt löste, leitete der Mann eine Gefahrenbremsung ein. In der Folge stürzte er, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Fußgänger kam, zu Boden. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung an einem Arm. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus. Obwohl die Frau des Verletzten den Fußgänger auf den Sachverhalt aufmerksam machte, entfernte der sich, ohne Hilfe zu leisten oder seine Personalien anzugeben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell