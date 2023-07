Polizei Wuppertal

POL-W: W - 36-Jähriger widersetzt sich Ingewahrsamnahme - Polizeibeamter schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Nachdem ein 36-Jähriger einem Platzverweis auf der Luisenstraße nicht nachkommen wollte und deshalb in Gewahrsam genommen werden sollte, widersetzte er sich am Samstag (15.07.2023, gegen 01:40 Uhr) den Maßnahmen der Polizeibeamten. Dabei wurde ein Polizist schwer verletzt. Unmittelbar nachdem der vermutlich alkoholisierte 36-Jährige und sein 39-Jähriger Begleiter einem Lokal verwiesen wurden, erteilten Polizeibeamte dem 36-Jährigen einen Platzverweis. Diesem wollte er trotz Androhung der Ingewahrsamnahme nicht nachkommen. Als ihn die eingesetzten Kräfte daraufhin festnehmen wollten, widersetzte sich der 36-Jährige und fiel während der Festnahme auf einen Beamten, welcher dadurch schwere Verletzungen erlitt. Als die Polizisten den Mann gefesselt hatten und ihn in das Gewahrsam bringen wollten, trat dieser noch nach den Beamten. Im Gewahrsam wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 39-jährige Freund des Mannes störte immer wieder die Maßnahme und kam einem Platzverweis ebenfalls nicht nach. Er musste kurzzeitig gefesselt werden, beruhigte sich aber wieder und konnte noch vor Ort entlassen werden. Rettungskräfte brachten den verletzten Polizeibeamten in ein Krankenhaus. (rb)

