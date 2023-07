Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; körperliche Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagvormittag auf der Samenhandelstraße ereignet hat. Ein 73-Jähriger fuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Fahrrad von der Straße auf den Gehweg und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Metzingen (RT): Falschfahrer auf B28 (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit Sonntagvormittag gegen einen 90 Jahre alten Autofahrer. Ein Zeuge verständigte gegen 9.30 Uhr die Polizei, nachdem der Mann den ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Ford Fusion von der Auchtertstraße herkommend an der Abschleifung aus Richtung Bad Urach in entgegengesetzter Richtung auf die B28 aufgefahren war. Nach mehreren hundert Metern soll der Ford-Lenker seinen Wagen gewendet haben und auf dem Fahrstreifen ordnungsgemäß in Richtung Reutlingen weitergefahren sein. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen war es nicht gekommen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den gesuchten Wagen wenig später in Eningen unter Achalm stoppen. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 07121/9918-0 zu melden. (rn)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer schwer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagnachmittag auf der K6745 gewesen sein. Der 68-Jährige war gegen 15.35 Uhr mit seiner BMW F900 als zweiter Fahrer einer Gruppe auf der Kreisstraße von Pflummern in Richtung Mörsingen unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Linkskurve den Fahrbahnverlauf falsch einschätzte. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab in die Böschung und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht werden musst. Der Sachschaden an seiner BWW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): In Schaufenster gestoßen

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen einen 22-Jährigen. Der Mann soll den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen fünf Uhr in der Neckarsteige einen 29-Jährigen in ein Schaufenster gestoßen haben. Dieser erlitt dadurch eine Schnittverletzung, weshalb er nach einer Erstversorgung durch eine Streifenwagenbesatzung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Da sich der Tatverdächtige auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv verhielt und zu flüchten versuchte, musste er zu Boden gebracht und geschlossen werden. Gegen die Maßnahme leistete der 22-Jährige Widerstand. Ein Beamter verletzte sich leicht. Außerdem beleidigte der Mann die Polizisten. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Tübingen (TÜ): Kompressor in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen, gegen 7.10 Uhr, in die Schwärzlocher Straße ausgerückt. In einem dortigen Schopf hatte ein Kompressor, wohl aufgrund eines Kurzschlusses, Feuer gefangen, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte. Ein Zeuge, der die Situation bemerkte, löschte die Flammen ab, sodass ein weiteres Ausbreiten verhindert wurde. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Motorrollerfahrer gesucht (Zeugenaufruf)

Nach dem Fahrer eines blau-silber farbigen Motorroller fahndet das Polizeirevier Rottenburg. Das Fahrzeug war am Sonntagabend, gegen 18.14 Uhr, in der Mercedesstraße einer Polizeistreife aufgefallen, weil anstatt eines Kennzeichens lediglich ein kurzes, rotes Abschleppband an dem Fahrzeug angebracht war. Beim Erkennen der Polizei beschleunigte der Fahrer sofort, fuhr über einen Verbindungsweg auf die L1184 (Stuttgarter Straße) und anschließend mit teils über 100 km/h in Richtung Ortsmitte. Während die Streifenwagenbesatzung aufgrund der nicht mehr kalkulierbaren Gefährdung Unbeteiligter durch die hohe Geschwindigkeit die Verfolgung am abgesperrten Innenstadtbereich abbrach, fuhr der Rollerfahrer weiter über das Veranstaltungsgelände und flüchtete. Dabei sollen mehrere Besucher des Kreativmarktes, darunter auch Kinder, durch die rücksichtslose Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet worden sein. Der Rollerfahrer wird als komplett schwarz gekleidet beschrieben. Er trug einen schwarzen Helm mit einem ebenfalls schwarzen Visier. Zum Roller ist bekannt, dass er seitlich eine silber-blaue Lackierung hatte und das Heck silberfarben war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-0. (cw)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Pizzaofen in Brand geraten

Zum Brand eines Pizzaofens in einem Garten in der Straße Landhaushöhe sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ausgerückt. Kurz nach 18 Uhr war der Brand von Anwohnern gemeldet worden, die sofort auch mit ersten Löscharbeiten begannen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten anrückte, konnte die Löscharbeiten rasch beenden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Wohngebäude vermieden werden konnte. Allerdings ließ sich nicht mehr verhindern, dass der Pizzaofen bis auf das gemauerten Gerüst vollständig ausbrannte. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Ofen am Vortag in Betrieb gewesen und dürfte sich durch die Restwärme nachfolgend selbst entzündet haben. (cw)

Rottenburg (TÜ): Radler mit zu geringem Abstand überholt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein 65-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend auf einem Feldweg zwischen Hailfingen und Oberndorf zugezogen. Gegen 19.15 Uhr war eine18-Jährige unzulässigerweise mit ihrem Skoda auf dem Feldweg in der Verlängerung der Oberndorfer Straße unterwegs. Als sie etwa auf Höhe der Autobahnbrücke den in dieselbe Richtung fahrenden Pedelecfahrer überholte und dabei nicht genügend Abstand hielt, kollidierte sie mit diesem. Der Mann stürzte zu Boden und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (sm)

