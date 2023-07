Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Verkehrsunfallflucht, Betrunkene Fahrzeugführer, Wiederstand, Sachbeschädigungen, Schlägerei

Kind von Pkw erfasst

Zum Glück nur leicht verletzt worden ist ein sechsjähriger Junge nach einem Unfall am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr in der Wannweiler Straße in Reutlingen-Betzingen. Eine 59-jährige Fahrerin eines Fiat Doblo übersah beim Abbiegen das bevorrechtigte Kind, welches dabei war mit einem Fahrrad die Fahrbahn zu überqueren. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Unfallermittlungen übernommen. Am Pkw dürfte nach derzeitigem Stand ein Sachschaden im niedrigen viertstelligen Bereich entstanden sein. Beim Fahrrad dürfte der Schaden bei einigen hundert Euro liegen.

Grabenstetten (RT): Betrunkener Lkw-Fahrer

Am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr ist Passanten ein Lkw der Marke VOLVO samt Anhänger aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Der 64-jährige Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Gespann bereits ein Verkehrsschild umgefahren und eine Mauer gestreift. Nach kurzen Fahndungsmaßnahmen konnte der Lkw von der Polizei in der Alfred-Moeck-Straße parkend festgestellt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung, der Wert des anschließend durchgeführten Tests lag deutlich über 2,5 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Neben einer Blutprobe musste der 64-Jährige anschließend noch seinen Führerschein abgeben. Verletzt wurde bei der unkontrollierten Fahrt durch Grabenstetten glücklicherweise niemand.

Walddorfhäslach (RT): E-Bike aus Fahrradgeschäft entwendet (Zeugenaufruf)

In der Nacht zu Samstag ist in ein Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet Bullenbank in Walddorfhäslach eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt über die Eingangstür des Geschäfts. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Täter mit einem E-Bike, welches im Verkaufsraum abgestellt war. Die sofort nach dem Notruf eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen blieb erfolglos. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen.

Pliezhausen (RT): In der Ortsmitte randaliert (Zeugenaufruf)

Gegen mehrere tatverdächtige Jugendliche und Heranwachsende ermittelt das Polizeirevier Reutlingen, nachdem in der Ortsmitte von Pliezhausen in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Sachbeschädigungen begangen wurden. Zeugen beobachteten gegen Mitternacht, wie die männlichen Täter im geschätzten Alter zwischen 16 und 20 Jahren am Rathaus randalierten. Die eintreffenden Streifen konnten beschädigte Einkaufwägen von einem nahegelegenen Supermarkt, sowie Beschädigungen an der dortigen Scheibe und an den Pflanzen und Waren einer Gärtnerei feststellen. Die Fahndung führte zur Ergreifung von drei Tatverdächtigen in einer Gaststätte in der Rathausstraße. Der Gesamtsachschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen bei circa 1.000 Euro liegen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07121/942-3333 zu melden.

Münsingen (RT): Einbrecher durch Anwohner gestört und in Klinikum geflüchtet

Am Freitagabend ist ein Einbrecher in der Lautertalstraße auf frischer Tat von einem Hausbewohner angetroffen worden. Gegen 22.50 Uhr schlug der Täter auf der Gebäuderückseite ein Fenster des Wohnhauses ein. Beim Einsteigen fiel ein Gegenstand zu Boden, was die im Haus befindlichen Bewohner aufschreckte und zur Nachschau veranlasste. Hierbei trafen sie auf den Eindringling, der sofort flüchtete. Während der Anfahrt der Polizei wurde vom nahegelegenen Klinikum eine auffällige Person mitgeteilt, die dort eingestiegen war und Betäubungsmittel verlangte. Ein Abgleich der Personenbeschreibungen ergab dass es sich hierbei um den Einbrecher des Wohnhauses handelte. Der 39-Jährige, der zudem Betäubungsmittel mitführte, wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in ein psychiatrisches Zentrum verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, die Schadenshöhe an den beiden Gebäuden konnte noch nicht beziffert werden.

Wernau (ES): Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Einem Verkehrsteilnehmer ist am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr in Wernau im Bereich der Kirchheimer Straße ein Audi-Lenker aufgefallen, welcher sich unsicher im Straßenverkehr bewegte. Der Audi-Lenker konnte noch in Wernau durch Beamte des Polizeireviers Kirchheim/T. angehalten und kontrolliert werden. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, sollte der 46-jährige Audi-Lenker zur Blutentnahme in ein Klinikum verbracht werden. Der alkoholisierte Fahrer war mit dieser Maßnahme nicht einverstanden und leistete beim Verbringen zum Dienstfahrzeug erheblichen körperlichen Widerstand. Ein Beamter konnte einem Kopfstoß nur durch eine schnelle Reaktion ausweichen. Glücklicherweise wurde keiner der eingesetzten Beamten verletzt. Der Audi-Lenker wird sich nach Abschluss der Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.

Mössingen (TÜ): Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt (Zeugenaufruf)

Weil ihm an einer Engstelle ein Pkw mittig entgegenkam, ist am Freitagabend ein junger Mann mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Der 20-jährige Zweiradlenker befuhr gegen 22.00 Uhr die Straße "Auf der Lehr" in Fahrtrichtung Öschingen, als ihm an einer Engstelle ein Pkw entgegenkam. Weil der Pkw offenbar zügig unterwegs war, musste der 20-Jährige, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Dabei geriet sein Zweirad ins Schlingern und der Fahrer kippte mitsamt seinem Fahrzeug auf die linke Seite um. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. An dem verunfallten Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zu dem beteiligten Pkw sind keinerlei Details bekannt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden.

Balingen (ZAK): Alkoholisiert mit dem Gegenverkehr kollidiert

Unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich auch Betäubungsmitteln ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Balingen-Dürrwangen ein junger Zweiradlenker mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der 20-jährige Lenker einer Vespa befuhr gegen 23.30 Uhr die Ebinger Straße in Fahrtrichtung Laufen. Hierbei geriet er im Verlauf einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 40 Jahre alter Lenker eines Opel Zafira versuchte noch, nach rechts auf den Gehweg auszuweichen. Der Lenker des Kleinkraftrads, welcher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, kollidierte letztlich mit der linken Fahrzeugseite des entgegenkommenden Pkw. Das Kleinkraftrad wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung bei dem 20-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung fest. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Opel Zafira entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, an der Vespa beträgt der Sachschaden circa 4.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Schlägerei

In einem Freizeitbad ist es am Freitagabend zwischen zwei Badegästen im Alter von 35 und 29 Jahren zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 21 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein alkoholisierter Badegast mit einem weiteren Besucher in Streit geraten war und es nun zur Schlägerei komme, bei welcher Personen auch Liegestühle zur Hand genommen haben sollen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Kontrahenten bereits getrennt. Der 35-jährige leichtverletzte Badegast lehnte eine Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ab. Da er sich bei der Abklärung des Sachverhalts uneinsichtig und aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Für den 29-Jährigen war eine sofortige medizinische Versorgung nicht notwendig. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

