Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Automatenaufbruch; Fahrzeugbrand; Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung nach versuchter Unfallflucht

Eine körperliche Auseinandersetzung hat sich am Freitagvormittag nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Reutlingen ereignet. Ein 15 Jahre alter Lenker eines Elektrorollers fuhr gegen neun Uhr in den fließenden Verkehr ein und kollidierte hierbei mit einem 72-jährigen Lenker eines BMW X3. Der Jugendliche versuchte daraufhin mit seinem nicht versicherten Roller zu flüchten, woraufhin er von dem 72-Jährigen festgehalten wurde. Dies mündete in eine Rangelei. Ernstlich verletzt wurde niemand. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. (jp)

Engstingen (RT): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Kleinengstingen erlitten. Der 82-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit einem Porsche vom Kirchgässle nach links auf die Reutlinger Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lastwagen eines 59 Jahre alten Mannes. Der verletzte Porschefahrer musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung und zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 30.000 Euro. (ms)

Eningen (RT): Automat aufgebrochen

Ein Staubsaugerautomat in der Reutlinger Straße ist in der Nacht zum Freitag ins Visier eines Kriminellen geraten. Gegen 4.15 Uhr hebelte der Täter im Bereich des dortigen Waschcenters das Gerät gewaltsam auf und entwendete das komplette Münzgeld. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Lenningen (ES): Fahrzeugbrand in Unterlenningen

Ein in die Jahre gekommener Audi ist am Freitagmittag, gegen zwölf Uhr, wohl aufgrund eines technischen Defekts in Unterlenningen in Brand geraten. Die Fahrerin hatte den Wagen zuvor auf einem Parkplatz vor einer Schule in der Straße Schulgarten abgestellt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Da der Rauch zwischenzeitlich in ein angrenzendes Klassenzimmer gezogen war, wurden die dort unterrichteten Kinder sowie der Lehrer vom Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Auch ein Smart, auf den der Audi aufgerollt war, dürfte wohl unbeschädigt geblieben sein. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf circa 2.500 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Freitagvormittag am Bahnhof in Wendlingen ereignet. Ein 41-jähriger Mann hatte sich gegen 10.35 Uhr vor einem in Fahrtrichtung Nürtingen durchfahrenden Interregio Express auf die Gleise begeben. Trotz einer Notbremsung wurde der Mann von dem Zug erfasst und tödlich verletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Zugverkehr war bis etwa zwölf Uhr durch die erforderlichen Teilsperrungen eingeschränkt. (ak)

Rosenfeld (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Sekundenschlaf könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der K7130 ereignet hat. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 5.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz Sprinter die Kreisstraße in Richtung Balingen-Erzingen und kam wohl infolge des Sekundenschlafes von der Fahrbahn ab, wo er nach circa 150 Metern hangabwärts auf einer Wiese zum Stehen kam. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an seinem Pkw wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (jp)

