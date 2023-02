Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerverletzt durch Überschlag

A65/Haßloch (ots)

Zwei schwerverletzte Personen und etwa 15.000 EUR Sachschaden sind das Ergebnis eines Überholmanövers auf der A65 vom 02.02.2023. Zuvor war eine 25-Jährige aus Landau gegen 15:20 Uhr mit ihrem PKW in Richtung Neustadt unterwegs. Als sie auf Höhe der Anschlussstelle Haßloch einen anderen PKW überholen wollte und hierzu auf die linke Spur wechselte, übersah sie einen dort herannahenden PKW. Der 73-jährige Autofahrer aus Neustadt versuchte noch auszuweichen, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Hierbei verletzte sich der Mann schwer am Kopf, ebenso seine 65-jährige Beifahrerin. Wegen des Unfalls waren Rettungskräfte samt Hubschrauber sowie Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Die Verletzten wurden in eine Fachklinik verbracht. Sie befinden sich auf dem Weg der Besserung. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die rechte Spur der A65 sowie zeitweise die AS Haßloch mussten für die Dauer der Unfallaufnahme von 15:30 Uhr bis etwa 17 Uhr gesperrt werden.

