POL-PDLD: A65/zw. Deidesheim und NW-Nord - Sekundenschlaf

Schwegenheim (ots) - Am Mittwoch, den 01.02 zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Alten Landauer Straße in Schwegenheim ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Damit ...

