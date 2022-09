Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trio fällt bei Fußstreife auf

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife in der Innenstadt sind Polizeibeamten am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz drei junge Männer aufgefallen. Einer von ihnen hielt einen Gegenstand in der Hand, der das Interesse der Fahnder weckte.

Als sie das Trio ansprachen, ergriff einer der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sofort die Flucht und rannte in halsbrecherischer Manier über die Treppen in Richtung Bushaltestelle davon. Die beiden anderen konnten kontrolliert werden.

Einer hatte einen sogenannten Grinder (eine Art Mühle) in der Hand, in der sich eine cannabisähnliche Substanz befand. Bei der weiteren Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten in einer Tasche eine geringe Menge einer Substanz, bei der es sich um Cannabis handeln dürfte. Außerdem hatte der 18-Jährige einen Schlagstock sowie Verpackungsgegenstände mit Restanhaftungen bei sich.

Der junge Mann machte jedoch keine Angaben zur Herkunft. Die Sachen wurden sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

