POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Brände

Radelndes Kind mit Frau zusammengestoßen

Ein radelndes Kind ist am Donnerstagnachmittag mit einer Frau zusammengestoßen. Der zwölf Jahre alte Junge war gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Straße Am Heilbrunnen unterwegs. Vor einem Lebensmittelgeschäft stieß er mit einer 59-Jährigen zusammen, die am Straßenrand parkte und auf den Gehweg trat. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich vermutlich eine erhebliche Armverletzung zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Metzingen (RT): Exhibitionist unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist ist am Donnerstagabend am Stadtrand von Metzingen aufgetreten. Eine 32 Jahre alte Frau war kurz nach 19 Uhr im Bereich des Vereins der Hundefreunde zu Fuß unterwegs. Hierbei fuhr ein Mann auf seinem Motorroller an ihr vorbei und suchte auffällig den Blickkontakt mit der Frau. Kurze Zeit später bemerkte sie den Unbekannten in einem Gebüsch an der Böschung bei der Brücke der B 312. Der Mann beobachtete sie und onanierte an seinem entblößten Geschlechtsteil. Die 32-Jährige verständigte kurz darauf die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief negativ. Der Unbekannte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und schlank. Er hatte eine schwarze Jogginghose an und trug einen schwarzen Integralhelm mit hellem Muster. Unterwegs war der Mann mit einem schwarzen Motorroller. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss

Schwere Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Sondelfingen erlitten. Der 53-Jährige war gegen 23.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ebnestraße in Richtung Roaner Straße unterwegs. Dort stieß er aus zunächst unbekannter Ursache gegen einen am Straßenrand stehenden Mazda. Der Mann wurde im Anschluss schwer verletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille, woraufhin er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Aufprall augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Pfullingen (RT): Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Ein Laptop auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in der Friesenstraße einen Rauchmelder ausgelöst. Eine Anwohnerin der Ahlsteige bemerkte gegen 21.45 Uhr das Alarmsignal und wählte den Notruf. Die angerückten Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zu dem Haus und brachten einen darin befindlichen Bewohner ins Freie. Zudem entdeckten sie den schmorenden Laptop, nahmen ihn von der Herdplatte und lüfteten das Gebäude. Zum Ausbruch eines Feuers war es nicht gekommen. Der Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rn)

Nürtingen (ES): Radlader in Brand geraten

Zum Brand eines Radladers auf einem Firmengelände in der Oberboihinger Straße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen ausgerückt. Dort war kurz nach sieben Uhr der zuvor betriebene und anschließend abgestellte Radlader in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 40.000 Euro beziffert. (rn)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Oberboihinger Straße im Stadtteil Zizishausen ereignet hat. Eine 57-Jährige war gegen elf Uhr mit ihrem VW Touran stadteinwärts unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 77-Jährige aufgrund eines Abbiegevorgangs abbremsen musste und krachte in das Heck ihres VW Polo. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde eine augenscheinlich leicht verletzte Beifahrerin im Polo vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 700 Euro geschätzt. (jp)

Filderstadt (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Plattenhardt leichte Verletzungen zugezogen. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines 3er BMW befuhr gegen neun Uhr die Schwalbenstraße in Richtung Stuttgarter Straße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 67-jährigen Fahrradfahrers. Dieser zog sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf in der Summe etwa 800 Euro geschätzt. (jp)

Aichwald (ES): Balkon in Brand geraten

Ein Brand eines Balkons an einem Wohnhaus im Ortsteil Krummhardt hat am Freitagmorgen ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes auf den Plan gerufen. Über die Leitstelle der Feuerwehr war gegen 5.20 Uhr ein Vollbrand eines Balkons im ersten Geschoss eines zweistöckigen Hauses in der Straße Gässle gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und circa 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr professionelles Einschreiten das Ausbreiten des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindern. Durch die drei Bewohner wurden zuvor bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Hierbei erlitten sie wohl eine Rauchgasvergiftung, konnten jedoch nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Ein auf dem Balkon befindlicher Hase hat das Feuer nicht überlebt. Das Gebäude wurde durch die Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Es war jedoch im Anschluss wieder bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird nach jetzigem Kenntnisstand auf circa 50.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf fahrlässige Brandstiftung durch eine vergessene Kerze hindeuten. (jp)

Esslingen (ES): Verkehrsunfall auf Zebrastreifen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Auto ist es am Donnerstagabend in der Stadtmitte gekommen. Gegen 18.10 Uhr war ein 68-Jähriger zu Fuß vom Marktplatz in Richtung Agnespromenade unterwegs und wollte dazu den Zebrastreifen überqueren. Nachdem er offenbar links ein Auto erkannt und danach auch nach rechts geschaut hatte, ging er los und lief in der Folge seitlich gegen den zwischenzeitlich auf dem Überweg befindlichen Nissan, der von einem 70 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Fußgänger wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Mössingen (TÜ): Kind bei Unfall leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Talheim erlitten. Der acht Jahre alte Junge war um 15.30 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg in der Beethovenstraße unterwegs. Zeitgleich parkte eine 57-Jährige mit ihrem Nissan vor einem Schulgebäude rückwärts aus. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach sah die Frau das herannahende Kind und hielt zum Teil auf dem Gehweg an. Der Junge bemerkte aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit das stehende Auto zu spät und konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall und den Sturz auf den Gehweg zog er sich mehrere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Im Anschluss wurde das Kind in die Obhut seiner Eltern übergeben. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 51-Jährige bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad am Donnerstagnachmittag in der Pfrondorfer Straße erlitten. Die Radlerin befuhr gegen 14.15 Uhr die Pfrondorfer Straße bergabwärts in Richtung Tübingen. Dabei geriet sie aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern, touchierte mit dem Rad den Bordstein und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die 51-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rn)

Straßberg (ZAK): Auf abbiegenden Pkw aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B463 ereignet hat. Ein 81-Jähriger befuhr kurz nach 10.30 Uhr mit einem BMW die Bundesstraße in Richtung Straßberg. Zwischen der Eselmühle und Straßberg fuhr er auf den Opel eines 49-Jährigen auf, der seinen Wagen abgebremst hatte, um nach rechts in einen Feldweg einzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Daihatsu geschleudert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (rn)

Straßberg (ZAK): Unfall mit zwei Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag in Straßberg ereignet. Ein 15-Jähriger befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem Motorroller der Marke Peugeot die Alte Steige hinunter. An der Einmündung Thüringer Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 53 Jahre alten Motorradfahrerin, die auf einer Honda unterwegs war. Durch die Kollision kamen beide zu Fall und zogen sich beim Sturz auf die Fahrbahn ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Frau wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Zweirädern wird auf 4.000 Euro geschätzt. (ms)

