Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung von heute, 29.06.2023

11.53 Uhr: Aichwald (ES)- Kranausleger abgestürzt

Reutlingen (ots)

Bei der nachfolgenden Pressemitteilung hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Schanbach gehört selbstverständlich zu Aichwald und nicht zu Aichtal. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nachfolgend die korrigierte Version:

Aichwald (ES): Kranausleger abgestürzt

Beim Absturz eines Kranauslegers am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, in der Hauptstraße in Schanbach ist beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 60.000 Euro entstanden. Beim Aufbau des Krans an einer Baustelle rissen mehrere Seile, sodass der Ausleger abstürzte. Dieser krachte auf einen geparkten Transporter, an dem dadurch wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Durch umherfliegende Splitter wurde auch ein ebenfalls geparkter VW in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem riss der Ausleger die Oberleitung mit in die Tiefe. Zwei Gebäude waren danach zeitweise ohne Stromversorgung. Bei einem der Häuser wurde zusätzlich der Dachstrommast umgeknickt und fiel auf den First, der ebenfalls beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell