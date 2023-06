Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Einbrecher ertappt; Starke Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Lederstraße entstanden. Ein 68-Jähriger war gegen zehn Uhr mit seinem BMW auf der rechten Spur der Lederstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Klosterstraße wollte er mit dem Wagen auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits dort fahrenden Mercedes eines 41-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der BMW musste abgeschleppt werden. (rn)

Münsingen (RT): Radfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste am Donnerstagmittag ein 75 Jahre alter Radfahrer nach einem Sturz vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr gegen 13.45 Uhr einen Feldweg von einem Wohnmobilstellplatz herkommend in Richtung Tragolfstraße. Offenbar zu spät erkannte er einen dort fahrenden Seat samt Anhänger und leitete eine Gefahrenbremsung ein, worauf er zu Boden stürzte. Das Fahrrad rutschte anschließend weiter und kollidierte mit dem Seat. Der 75-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 100 Euro geschätzt. (rn)

Bad Urach (RT): Brand auf Wiesengrundstück

Zu einem Brand auf einem Wiesengrundstück in der Schützenstraße mussten am Donnerstagmittag Feuerwehr und Polizei ausrücken. Ein Mann hatte kurz vor zwölf Uhr noch heiße Holzkohle aus einem Ofen entnommen und diese achtlos auf das angrenzende Grundstück geworfen. Aufgrund der trockenen Witterung fing das ausgedörrte Gras Feuer und der Brand dehnte sich auf eine Fläche von etwa 50 qm aus. Durch die sofort verständigte Feuerwehr, die mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Es war kein nennenswerter Schaden entstanden. (ms)

Metzingen (RT): Täter auf frischer Tat ertappt (Zeugenaufruf)

Ein Dieb ist am Mittwochnachmittag auf frischer Tat von einer heimkommenden Hausbewohnerin überrascht worden. Der Unbekannte war vermutlich über eine offenstehende Tür in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Carl-Straße gelangt und hatte mehrere Schmuckstücke an sich genommen. Gegen 15.20 Uhr kam die Bewohnerin des Hauses vom Einkaufen zurück und sprach noch mit ihrer Nachbarin über einen fremden vor dem Gebäude stehenden E-Scooter. Der Täter bemerkte dies vermutlich, schlich sich aus dem Haus und wollte auf dem E-Scooter wegfahren. Die Frauen versuchten vergeblich, ihn daran zu hindern. Eine zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann unerkannt entkommen. Die Beamten fanden jedoch glücklicherweise in der Nähe des Tatorts den entwendeten Schmuck und konnten ihn zurückbringen. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 170 bis 180 cm groß und hat schwarze, kurze Haare mit Seitenscheitel, einen Dreitagebart sowie auffallend ungepflegte Zähne. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weinroten T-Shirt, einer schwarzen Stoffhose sowie schwarzen Turnschuhen. Unterwegs war er mit einem zum Teil blaufarbigen E-Scooter, der am Lenker etwas beschädigt war. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rottenburg (TÜ): Starke Rauchentwicklung

In einer Garage nahe eines Mehrfamilienhauses in der Winghoferstraße hat am Donnerstagvormittag eine starke Rauchentwicklung die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Der Rettungsleitstelle wurde gegen 9.30 Uhr mitgeteilt, dass aus einem Garagenfenster starker Rauch austreten würde. Die Feuerwehr, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen, sodass kein nennenswerter Schaden entstanden ist. Die Bewohner, die das angrenzende Wohnhaus kurzzeitig verlassen mussten, kehrten unversehrt in ihre Wohnungen zurück. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem Ladegerät für Autobatterien ursächlich für den Rauch gewesen sein. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell