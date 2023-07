Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Widerstand, Akkubrand, Hühnerdiebe gestellt

Reutlingen (ots)

Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Leichte Verletzungen hat am Samstagabend in der Reutlinger Innenstadt ein 15-jähriges Mädchen bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 14-jährigen Jungen davongetragen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen, welche sich gegen 19.50 Uhr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs aufhielt, konnte aus größerer Entfernung eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen beobachten. Neben den Beteiligten standen noch zahlreiche weitere Personen, die augenscheinlich jedoch nicht beteiligt waren. Beim Annähern an die Gruppierung flüchtete der zunächst unbekannte Jugendliche. Die 14-Jährige war zuvor offensichtlich durch den älteren Jungen geschlagen und kurzzeitig gewürgt worden. Zudem wurde bekannt, dass sie bereits am Vortag mit dem Jungen in Streit geraten und hierbei am Arm verletzt worden war. Weder am Freitag noch im aktuellen Fall war eine medizinische Behandlung erforderlich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das 14-jährige Mädchen ihrer Mutter übergeben. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Jugendlichen verlief negativ. Dieser konnte jedoch im weiteren Verlauf ermittelt werden, weswegen er sich nun für die Übergriffe am Freitag und Samstag verantworten muss.

Reutlingen (RT): Bei Auseinandersetzung in den Hals gebissen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 00.40 Uhr im Reutlinger Bürgerpark gekommen. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein 24-Jähriger allein unterwegs und wurde von einem flüchtigen Bekannten beleidigt. Ein Begleiter des bislang unbekannten Beleidigers riss den 24-Jährigen im weiteren Verlauf zu Boden, wo er dann von einer Person in den Hals gebissen und geschlagen wurde. Beide Täter flüchteten daraufhin in Richtung Tübinger Tor. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zu den unbekannten Tätern hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen

Trochtelfingen (RT): Nach Fahrfehler mit dem Motorrad gestürzt und verletzt

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ist es auf dem Wickentalweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 62-jährige Frau war auf dem Weg von Harthausen in Richtung Mägerkingen und verlor auf Grund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihre Honda und stürzte hierbei. Die nach jetzigem Stand leicht verletzte Motorradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Esslingen (ES): Nach Provokationen niedergestreckt

Ein alkoholisierter 53-Jähriger pöbelte am frühen Sonntagmorgen gegen Mitternacht mehrere Passanten im Bereich Bahnhofsvorplatz/ZOB an und verhielt sich aggressiv. Kurze Zeit später geriet er an zwei männliche unbekannte Jugendliche und provozierte diese ebenfalls. Einer der beiden Jugendlichen schlug ihm daraufhin mit der Faust in das Gesicht, worauf er zu Boden stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug. Die beiden Jugendlichen rannten sofort in Richtung Neckarstraße/Pliensaubrücke weg. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der 53-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Nach eingehender Untersuchung konnte er jedoch die Klinik wieder verlassen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen nach den beiden unbekannten Tätern aufgenommen.

Plochingen (ES): Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt derzeit gegen einen 39-Jährigen aus Deizisau, nachdem dieser am Samstagabend im Bereich der Wilhelmstraße in Plochingen unter anderem einen Polizeibeamten beleidigt und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet hat. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen und eine Rechnung für die kostenpflichtige Übernachtung in der Arrestzelle des Polizeireviers Esslingen. Im Rahmen eines gesonderten Einsatzes war sowohl dem 39-Jährigen als auch seiner 34-jährigen Begleiterin ein Platzverweis ausgesprochen worden. Beide Personen kehrten jedoch entgegen der polizeilichen Anordnung gegen 22.20 Uhr zurück. Zudem ging der 39-Jährige hier bedrohlich auf einen Polizeibeamten zu, welcher vor Ort noch mit Passanten sprach. Hierbei sollte er auf Distanz gehalten werden, woraufhin er den betroffenen Polizeibeamten beleidigte. Als er daraufhin seine Identität festgestellt werden sollte, versuchte er wiederholt, sich der Kontrolle zu entziehen und musste zu Boden gebracht werden. Hierbei mischte sich die 34-jährige Begleiterin des Mannes ein und wollte gezielt auf einen der eingesetzten Polizeibeamten einwirken. Nachdem sie weder durch anwesende Zeugen noch durch die Polizeibeamten hiervon abgehalten werden konnte, musste letztendlich auch sie vorübergehend zu Boden gebracht werden. Sowohl der ursprüngliche Störer, als auch die deutlich alkoholisierte 34-Jährige wurden im Anschluss in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Esslingen verbracht. Nachdem sich die 34-Jährige hier beruhigte und ihre Personalien festgestellt worden waren, konnte sie die Polizeidienststelle wieder verlassen. Ein bei dem 39-jährigen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 2,5 Promille. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und der erheblichen Alkoholisierung musste der Mann anschließend in der Arrestzelle des Polizeireviers untergebracht werden. Der 39-Jährige erlitt bei seiner Gewahrsamsnahme leichte Verletzungen. Auch einer der eingesetzten Polizeibeamten wurde hierbei leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Kirchheim/Teck (ES): Starker Rauch aus Keller sorgt für Feuerwehreinsatz

Nachdem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Plochinger Straße am frühen Sonntagmorgen starken Rauchgeruch im Treppenhaus bemerkten, verständigten sie um 02.10 Uhr die Feuerwehr. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchheim konnten relativ schnell die Örtlichkeit in einem Kellerabteil lokalisieren. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein Akku eines E-Motorrollers, welcher separat zum Aufladen ordnungsgemäß aufgestellt und an einem Ladekabel angeschlossen war. Während des Ladevorganges kam es zum Schmorbrand der Ladeeinrichtung. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Im Anschluss wurde das Treppenhaus noch belüftet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist festgenommen

Am Samstagmittag haben mehrere Anrufer gegen 12.30 Uhr eine fast nackte, männliche Person im Bereich der Fürststraße mitgeteilt, welcher durch exhibitionistische Handlungen auffiel. Die Polizeibeamten konnten daraufhin einen hinreichend der Polizei bekannten 42-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Da er an diesem Tag bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung trat, wurde er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in einer Fachklinik untergebracht.

Tübingen (TÜ): Unerlaubt Zutritt verschafft und beleidigt

Mehrere Personen verschafften sich in der Nacht zum Sonntag unerlaubt Zutritt auf das Gelände einer Burschenschaft in der Gartenstraße. Um 2.30 Uhr betraten mehrere Personen das Gelände der Burschenschaft, warfen mit Bierflaschen eine Fensterscheibe ein und beleidigten die Anwesenden. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein 29-Jähriger auf dem Dach sitzend und eine 34-Jährige im Gebäude der Burschenschaft angetroffen werden. Der 29-Jährige traute sich von diesem nicht mehr herunter, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Letztlich schaffte dieser es doch selber vom Dach, so dass die Feuerwehr nicht zum Einsatz kam. Den beiden Personen wurde ein Hausverbot erteilt. Weiter müssen diese mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung rechnen.

Mössingen (TÜ): Ruhestörung artet aus

Im Zuge einer gemeldeten Ruhestörung wurden insgesamt vier Polizeibeamte beleidigt und von einem Partygast tätlich angegangen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:45 Uhr, wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Tübingen zu einer Ruhestörung, ausgehend von einem Polterabend, nach Mössingen gerufen. Mit dem Brautpaar wurde gesprochen, diese waren einsichtig. Ein 30-Jähriger Partygast war von dem Eintreffen der Polizei weniger begeistert und ging sofort verbal auf diese zu. Er kam einem Polizeibeamten so nahe, dass die beiden nur noch wenige Zentimeter trennten. Der Beamte bat den 30-Jährigen Abstand zu halten. Der Partygast zeigte hierauf keinerlei Reaktion, so dass er durch den Polizeibeamten auf Abstand gebracht werden musste. Diese Handlung machte den 30-jährigen noch wütender und er ging erneut laut schimpfend auf den Polizeibeamten zu. Im weiteren Verlauf packte der 30-Jährige den Beamten im oberen Bereich seiner Schutzweste. Er musste daraufhin von zwei Beamten überwältigt und zu Boden gebracht werden. Daraufhin beruhigte sich dieser und wurde von den Polizisten auch wieder entlassen. Nachdem die eingesetzten Beamten auf dem Weg zu den Streifenfahrzeugen waren, kam der 30-Jährige erneut auf diese zu und beleidigte die vier Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Den 30-jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Bisingen (ZAK): Vermeintliche Hühnerdiebe gestellt

Nachdem die Inhaberin eines Geflügelhofes in Steinhofen-Bisingen, am Samstagabend gegen 23.00 Uhr, mit ihrem Hund drei fremde Personen, auf ihrem Grundstück gestellt hatte, teilte sie dies über Notruf der Polizei mit. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnte geklärt werden, dass die Frau auf der Überwachungskamera drei Personen erkennen konnte, welche gerade über das Schiebetor im Innenhof kletterten. Hierauf begab sie sich mit ihrem Wachhund nach draußen und setzte die drei jungen Einbrecher, im Alter zwischen 17 und 18 Jahren, auf ihrem Grundstück fest. Alle drei erhielten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Hechingen (ZAK): Schaf aus Zaun befreit

Ein Passant teilte kurz nach Mitternacht am Notruf mit, dass in der Nähe der Bushaltestelle in der Weilheimer Straße eine Weide sei und ein Schaf im Elektrozaun festhängen würde. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung bestätigte sich die Mitteilung. Ein neugeborenes Schaf war in Richtung des Zaunes gerutscht und hatte sich im Zaun verfangen. Das Tier wurde durch die Streife aus dem Zaun befreit und dem Muttertier wohlbehalten zugeführt.

