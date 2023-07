POL-W: W Verletzte Person nach Unfall in Cronenberg

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagabend (15.07.2023, 20:00 Uhr) erlitt ein Radfahrer eine schwere Verletzung, als er einem Fußgänger auswich. Der 57-Jährige war in Begleitung seiner Frau auf der Nordbahntrasse in Höhe Eskesberg in Richtung Elberfeld auf seinem Pedelec unterwegs. Als sich aus einer mehrköpfigen Gruppe von Fußgängern eine Person unvermittelt ...

