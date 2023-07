Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.07.2023 um 19:35 Uhr) nahm die Polizei zwei Männer (41 und 43) nach einem Einbruchversuch in einer Wohnung in der Gronaustraße vorläufig fest. Zuvor meldete ein 30-jähriger Zeuge der Polizei, dass er beobachte, wie zwei männliche Personen versuchen in eine Wohnung einzubrechen. Die Wohneinheit werde derzeit renoviert und es befänden sich diverse Baumaschinen im Inneren. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter ein Fenster der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung gewaltsam zu öffnen. Vor Ort trafen eingesetzte Beamte die beiden Männer an. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fanden die Polizisten unter anderem einbruchtypisches Werkzeug. Zur Prüfung von Haftgründen nahm die Polizei die einschlägig vorbestraften Einbrecher vorläufig fest. (ar)

