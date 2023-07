POL-W: W Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am Sonntag, 23.07.2023 gegen 23:25 Uhr, kam es in einem Krankenhaus an der Bergstraße in Elberfeld zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein 27-jähriger Zeuge einer Wachfirma konnte bei seinem Kontrollgang zwei verdächtige Männer vor dem Krankenhaus antreffen. Beide führten jeweils einen Wäschesack aus dem Hospital mit sich. Diese waren augenscheinlich mit Medikamenten gefüllt. Als der Zeuge im ...

mehr