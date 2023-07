Polizei Wuppertal

POL-W: W Kriminalpolizei sucht mit Bildern nach Dieben - Hinweis auf das Fahndungsportal der Polizei NRW

Wuppertal (ots)

Nach einem Diebstahl am 15.04.2023 in Wuppertal sucht die Polizei nach den Tätern. Die bislang Unbekannten hatten an einem geparkten PKW eine Seitenscheibe eingeschlagen und mehrere Gegenstände gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen C-Klasse Mercedes an der Bundesallee zwischen Brausenwerth und Wesendonkstraße geparkt. Mit einem richterlichen Beschluss sucht die Kriminalpolizei nun nach den beiden Tätern. Bilder können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/110980 Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

