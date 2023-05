Polizei Aachen

POL-AC: Schockanruf im Nordkreis - Polizei warnt vor Betrügern

StädteRegion Aachen/ Alsdorf (ots)

Seit mehreren Tagen häufen sich wieder die besorgten Anrufe in der Leitstelle der Polizei Aachen. Viele Bürgerinnen und Bürger melden sich bei uns und berichten von Betrugsversuchen.

Unter dem Vorwand, ein nahestehender Verwandter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution zahlen, versuchen Unbekannte, an das Geld der meist älteren Menschen zu kommen.

Oftmals bleibt es bei einem Versuch. Doch leider haben die Betrüger auch immer wieder Erfolg: wie gestern in Alsdorf. Eine angebliche Staatsanwältin teilte einer 62-jährigen Frau telefonisch mit, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht habe. Sie solle einen hohen fünfstelligen Geldbetrag als Kaution zahlen. Die Frau holte das Geld von der Bank und übergab es an einem vereinbarten Ort an einen unbekannten Mann, der mit dem Geld verschwand.

Bitte sprechen Sie innerhalb Ihrer Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis über diese Betrugsart und warnen Sie vor allem ältere Verwandte, Freunde und Bekannte. Wir raten Ihnen, misstrauisch zu bleiben, insbesondere wenn es darum geht, hohe Geldsummen oder wertvollen Schmuck als Kaution zu hinterlegen. Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Menschen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Wenn Sie einen dubiosen Anruf erhalten haben, dann zögern Sie bitte nicht: Wählen Sie die Notrufnummer 110. Wir sind für Sie da. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell