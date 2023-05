POL-AC: "Z-Symbol" auf Werbestele - Polizei sucht Zeugen

StädteRegion Aachen (ots) - In der Nacht zum 1. Mai hatte die Aachener Polizei viel zu tun: Insgesamt gab es über 200 Einsätze. Allerdings hatten nur 21 dieser Einsätze einen so genannten "mainachttypischen" Bezug, darunter 10 Körperverletzungsdelikte, 8 Streitereien, 3 Sachbeschädigungen und eine Randale. In einem Lokal am Blausteinsee in Eschweiler gab es in der Mainacht zwischen 2 und 4 Uhr mehrere ...

mehr