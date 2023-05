Polizei Aachen

POL-AC: Aachener Polizei zieht Bilanz nach Mainacht

StädteRegion Aachen (ots)

In der Nacht zum 1. Mai hatte die Aachener Polizei viel zu tun: Insgesamt gab es über 200 Einsätze. Allerdings hatten nur 21 dieser Einsätze einen so genannten "mainachttypischen" Bezug, darunter 10 Körperverletzungsdelikte, 8 Streitereien, 3 Sachbeschädigungen und eine Randale.

In einem Lokal am Blausteinsee in Eschweiler gab es in der Mainacht zwischen 2 und 4 Uhr mehrere Körperverletzungsdelikte. Tatverdächtig ist ein 18-jähriger Mann aus Eschweiler. Ihm wird vorgeworfen, unter anderem mehrere Frauen geschlagen zu haben. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt.

Auf einer Verbindungsparty an der Melatener Straße in Aachen kam es kurz nach Mitternacht zu einem Streit zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf ein 21-Jähriger aus Mülheim eine Schreckschusspistole zückte und schoss. Dabei verletzte er den 20-jährigen Aachener leicht. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Anschließend floh der Mülheimer, konnte aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gefasst werden. Seine Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Er wird sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten müssen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell