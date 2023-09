Polizei Hagen

POL-HA: Feierliche Veranstaltungen der Polizei Hagen: Begrüßung von 287 Kommissaranwärterinnen/Kommissaranwärtern und neun angehende Regierungsinspektorinnen/Regierungsinspektoren

Hagen (ots)

Der 01. September 2023 wird 287 jungen Frauen und Männern in besonderer Erinnerung bleiben - sie wurden in die Reihen der Polizei aufgenommen. Die Ausbildungsleitung der Polizei Hagen ernannte sie in der FH Südwestfalen am frühen Mittag zu Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern. Zudem wurden neun angehende Regierungsinspektorinnen/Regierungsinspektoren feierlich begrüßt. Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh richtete bei der Ernennungsfeier persönliche Worte an die Neuankömmlinge und wünschte ihnen viel Erfolg sowie stets gutes Gelingen. Die angehenden Polizeibeamten werden in den kommenden drei Jahren an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Hagen während des anspruchsvollen Bachelor-Studiums in Theorie und Praxis auf die Herausforderungen des Polizeidienstes vorbereitet. Ziel ist die Ernennung zur Polizeikommissarin beziehungsweise zum Polizeikommissar und der Erwerb des akademischen Titels Bachelor of Arts. Die angehende Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren erwerben den akademischen Titels Bachelor of Laws, beziehungsweise in einem Fall Bachelor of Arts (Regierungsinspektoren im Bereich IT). Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh wünschte allen frischgebackenen Kommissaranwärterinnen/Kommissaranwärtern und den angehenden Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren bei der Veranstaltung alles Gute für den neuen Lebensabschnitt und gratulierte ihnen herzlich. (arn)

