POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Verbranntes Essen auf dem Herd löst Rauchmelder aus

In einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße wurde am Freitag, 30.06.2023, gegen 00.40 Uhr, ein ausgelöster Rauchmelder gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war deutlich Rauch aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss wahrnehmbar. Auf klingeln und klopfen wurde an der betroffenen Wohnung nicht geöffnet und so verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zu der Wohnung. In der Küche stand ein Topf auf dem angeschalteten Herd, welcher der Bewohner vermutlich vergessen hatte und einschlief. Dieser konnte in einem anderen Raum wohlbehalten aufgefunden werden. Die Räumlichkeiten wurden gelüftet, Sachschaden entstand keiner. Die Feuerwehr Tiengen war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort.

