POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrerin und Fußgänger - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Dienstagmorgen, 27.06.2023, Zugang zu einer Wohnung in der Schwabenstraße in Denzlingen. Gegen 05.50 Uhr bemerkte die Wohnungsbesitzerin, dass eine Person in ihrer Wohnung ist und überraschte den mutmaßlichen Einbrecher. Dieser ergriff daraufhin ...

